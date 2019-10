La lutte contre les changements climatiques passe d’abord par les hautes instances

Le texte de Benoit Genest (« Moraliser le mouvement écologique ne sauvera pas le monde », Le Devoir, 12 et 13-10-2019) doit faire réfléchir. Je suis satisfaite de constater la propagation de la pensée selon laquelle le pouvoir des consommateurs individuels dans la lutte contre les changements climatiques est, somme toute, marginal.

Il est tellement aisé de culpabiliser la population qui obtient des gains anecdotiques au bout du compte malgré les efforts qu’elle déploie, efforts disproportionnés par rapport à la réelle capacité des gens à intégrer ces gestes écologiques à leur routine métro-boulot-dodo quotidienne surchargée. Les détracteurs de cette pensée diront que chaque geste compte et que ce n’est certainement pas le temps, urgence climatique oblige, de jeter dans le doute les gagne-petit quant à leur contribution potentielle au sauvetage planétaire.

Malheureusement, la capacité de chaque individu constituant le peuple à se regrouper et à agir collectivement, voire à travailler à l’institutionnalisation des solutions, pour assurer la nécessaire transition écologique est limitée, qu’on veuille l’admettre ou non. Il leur est beaucoup plus simple d’effectuer des gestes concrets au quotidien pour panser leur mauvaise conscience.

Loin de moi l’idée de déresponsabiliser qui que ce soit. Toutefois, il ne fait pas de doute que l’action doit s’exercer prioritairement au niveau des plus hautes instances politiques nationales et internationales.