Électricité: quand on se compare, on se désole…

J’ai lu avec intérêt l’opinion de M. Mathieu Lauzon de l’ACEF concernant le projet de loi 34 et la réaction de notre premier ministre. Bien sûr, cette réforme ouvrirait la voie à des hausses plus arbitraires de la part d’Hydro-Québec (HQ) et la soustrairait au regard de la Régie de l’énergie. Il a raison de craindre des hausses injustifiées qui viendraient alourdir le fardeau des petits budgets. En ce domaine, il faut cependant bien nuancer les différents enjeux.

L’État fait pression sur HQ pour obtenir plus de redevances, alors qu’Hydro se voit autant comme une entreprise de production que comme un service public. Et d’un autre côté, les moins nantis voient augmenter le coût d’un service essentiel alors que les riches gaspillent une ressource somme toute pas très chère pour eux.

Il faut reconnaître d’entrée de jeu que, oui, les Québécois en général gaspillent l’électricité. Quand on se compare avec des pays de notre taille au climat semblable au nôtre, comme la Suède, la Finlande ou la Norvège, l’écart est éloquent. Les maisons construites ici depuis vingt ans sont de plus en plus grandes, les piscines chauffées sont maintenant monnaie courante, la climatisation est utilisée sans ménagement et l’éclairage inutile est omniprésent. Toutes ces sources additionnées nous placent malheureusement au rang des cancres et viennent souvent justifier de fallacieux projets de harnachement de nouvelles rivières.

Une refonte exhaustive de la tarification d’HQ serait souhaitable. Elle devrait pouvoir garantir une source d’énergie bon marché aux ménages modestes, même inférieure au tarif de base, tout en décourageant le gaspillage d’une classe fortunée. Il n’est pas facile de chauffer un appartement familial en restant en deçà du tarif limité à 40 kWh/j. Le nombre de personnes habitant sous un même toit devrait aussi être pris en compte, tout en tenant compte de la piètre qualité du parc locatif. Tout kilowattheure additionnel devrait être facturé selon un barème plus progressif, allant jusqu’au double pour les énergivores.

D’autre part, la meilleure façon pour HQ de baisser ses tarifs, c’est bien connu, passe par une véritable politique d’économie d’énergie ; celle-ci permet une meilleure planification et une saine gestion des périodes de pointe.

Ce n’est donc pas aux petits abonnés de payer la note salée, mais plutôt aux surconsommateurs de payer le coût réel des infrastructures qu’ils requièrent.