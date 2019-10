Situation énigmatique

C’était au lendemain de la victoire du Bloc à l’élection fédérale de 2008 alors que ce parti avait fait élire 49 députés et, par voie de conséquence, contribué à l’élection de Stephen Harper. Daniel D. Jacques, philosophe et intellectuel indépendantiste respecté, avait fait paraître un essai remarquable : La fatigue politique du Québec français. Il démontrait l’imbroglio que créait pour le Québec ce nouvel ordre politique et plaidait la cause du réalisme politique. « Le danger ultime de l’ambivalence (celle du jeu politique des Québécois au lendemain des échecs référendaires) est de nous réfugier dans le rêve, à distance du pays qui se construit… »

Il ajoutait : « Les élections du Bloc québécois à Ottawa témoignent de cette schizophrénie collective qui conduit à fuir la vérité effective du pays qui demeure, quoi qu’on en pense, le nôtre et à nous situer de nouveau à la marge du pouvoir. » Face au gouvernement conservateur minoritaire de Stephen Harper de 2006 à 2011, le Bloc québécois a évidemment modifié sa mission ; d’un parti visant à préparer la souveraineté du Québec, il s’est transformé en défenseur des intérêts du Québec au Parlement fédéral.

Si on se fie aux sondages, l’histoire serait en train de se répéter et ainsi de nous porter à conclure qu’avec la CAQ à Québec, le Parti conservateur minoritaire à Ottawa et le Bloc « défenseur des intérêts du Québec », on se retrouverait exactement dans le cul-de-sac tel que décrit par Daniel D. Jacques. Situation pour le moins énigmatique…