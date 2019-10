Monsieur le Ministre Pierre Dufour,

Faites au plus vite le nécessaire auprès de vos fonctionnaires et de vos amis / collègues politiques pour protéger totalement l’île d’Anticosti.

Tout le Québec et toute l’humanité ont besoin de ce lieu unique dans l’histoire de notre planète. Le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO est un incontournable pour tous les humains. Et ceci, sans compter les 200 résidents qui veulent poursuivre leur vie sur cette île unique. Elle est précieuse pour toute l’humanité. C’est plus grand qu’une pile de bois, ça !

Au plaisir de lire votre bonne décision au plus vite !