C’est remarquable de lire et d’entendre le nombre de fois que les mots « productif » et « contre-productif » ont été utilisés pour dénigrer les actions du groupe Extinction Rebellion sur le pont Jacques-Cartier. C’est comme si on venait de découvrir un mot magique pour faire taire les agitateurs et affirmer haut et fort notre allégeance au productivisme ambiant, comme étant la religion hors de laquelle tout est faux. À quand les accusations, pour un oui ou pour un non, comme sous la Chine de Mao, de ne pas être « suffisamment » productif ou d’être « trop » contre-productif… au niveau civil ?