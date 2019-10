Environnement: parler plutôt qu’agir

Je ne suis pas convaincu que les actions de perturbation du groupe Extinction Rebellion sont productives, mais je peux tout de même comprendre leur motivation. Et je dois dire que la réaction des politiciens leur donne doublement raison : alors que ces citoyens réclament des actions concrètes et rapides pour limiter les changements climatiques avant qu’ils ne rendent notre planète inhabitable pour les humains (les rapports du GIEC nous donnent huit ans pour renverser la tendance), MM. Legault et Charette, ci-devant premier ministre et ministre de l’Environnement, ne reçoivent rien du message, se contentant de dénoncer les risques à la sécurité d’escalader le pont Jacques-Cartier et l’impact sur la circulation automobile. Après les élections, devant les préoccupations exprimées par la population, M. Legault avait convenu de parler davantage d’environnement… mais pas au point d’agir. Comme le soulignait une militante, « les changements climatiques vont causer pas mal plus d’inconvénients que d’arriver en retard au travail ». Mais assis sur le volcan, M. Legault parle plutôt d’une « urgence pragmatique », soit celle de ne rien faire en attendant l’éruption.