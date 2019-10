L’obsession de la Loi sur la laïcité de l’État

Décidément, la Loi sur la laïcité de l’État dérange beaucoup de monde au niveau fédéral, au point d’occuper une place étonnante dans les débats de la campagne électorale.

On y voit quelque chose d’extrêmement grave, la violation par le gouvernement du Québec de droits fondamentaux. M. Trudeau ira en Cour suprême, les autres, tout aussi horrifiés par cette « dégueulasserie » pour paraphraser M. Singh, cultivent une certaine ambiguïté dans les allers-retours entre le français et l’anglais. Leur indignation sur une question aussi fondamentale révèle qu’ils ne comprennent pas le parcours du Québec (redéfinition de son rapport au religieux) ou, plus simplement, ne comprennent pas le Québec tout court.

Avec une perception aussi négative du Québec (qui serait, soulignons-le encore, coupable de violer des droits fondamentaux !), comment peuvent-ils le respecter, sans même parler de l’aimer ? Ou peut-être, puisque nous sommes après tout une société accueillante, généreuse, ouverte sur le monde et puisqu’il faudra bien vivre ensemble de toute façon, pourraient-ils juste laisser tomber les gros mots.