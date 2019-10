Crise climatique: ne tirez pas sur les messagers!

En conclusion d’un reportage sur l’occupation d’un segment de rue, un animateur de TVA a lancé que les manifestants allaient « passer une belle soirée… pas comme certains automobilistes ». Sur les réseaux sociaux, des automobilistes (ou des personnes s’identifiant aux automobilistes — car oui, il semble tout à fait normal de s’identifier à l’automobiliste comme à un mode de vie, voire une identité qu’il faudrait protéger) ont invectivé les grimpeuses et le grimpeur du pont Jacques-Cartier pour l’« incohérence » d’une action qui aurait forcé l’immobilisation de centaines d’automobilistes et, donc, la production inutile de gaz à effet de serre (présumant que les automobilistes immobilisé(e)s ne penseront pas à éteindre leur moteur quelques minutes, peut-être parce que ça compromettrait momentanément leur identité d’automobiliste).

Des chef(fe)s politiques dénoncent ces gestes qui « polarisent » la population (pendant que des poignées de trolls lancent insultes et messages de haine aux militants).

Politicien(ne)s, journalistes, automobilistes et autres quidams s’inquiètent ou se scandalisent d’actions qui « divisent », qui jettent de l’huile sur le feu d’une société autrement tout à fait paisible et consensuelle. Oui, sans doute qu’une majorité de la population et, surtout, de la classe politique et du milieu des affaires a trouvé un terrain d’entente en apparence non polarisant dans une réponse homéopathique à une crise climatique sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Une inaction qui ne fait de mal à personne… encore (pense-t-on).

Les personnes qui ont choisi de se faire arrêter hier, à Montréal, qui se sont fait arrêter en plein d’endroits ces derniers jours et qui se feront arrêter encore et de plus en plus dans les années à venir ne « polarisent » pas le débat : elles le révèlent. Elles le forcent à entrer dans l’espace public, pendant que les gens « raisonnables » font de grands détours pour éviter de regarder le problème en face tout en se félicitant de leur savoir-vivre politique. Nous fonçons à très petite vitesse dans un mur de carbone : s’il vous plaît, ne frappez pas les personnes qui tirent le frein sous prétexte que vous risquez de renverser votre café…