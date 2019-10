Un débat désolant

Chacun se présente comme le père Noël qui va donner ceci ou cela en cadeau aux enfants. C’est d’autant plus facile (et moins crédible) pour les partis qui n’ont aucune chance de former le gouvernement.

On avance diverses mesures pour faire plaisir à tout un chacun sans aucun lien avec une compréhension des enjeux concrets actuels et une vision commune à partager. Aucun appel à l’engagement et à la mobilisation de la société, qui est vue comme une pâte à modeler essentiellement lors du vote. Aucune responsabilité réelle face aux conséquences sur la population des choix énoncés. Un exercice intense de démonisation absurde et outrancière des autres partis et des chefs de parti sans aucune nuance.

C’est ainsi qu’on arrive à des phrases creuses sans cesse répétées comme des mantras jusqu’à ce qu’elles soient vidées de tout sens. Et ce, dans une cacophonie incroyable où chacun se pose en champion de l’absence d’écoute. Une illustration magnifique du dialogue de sourds.