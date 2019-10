Foi personnelle et foi politique

Je suis tout à fait d’accord avec les lois actuelles concernant l’interruption volontaire de grossesse, je ne suis pas un partisan conservateur et me définis plutôt comme agnostique, mais je trouve un peu excessives les demandes des autres chefs et des journalistes à l’endroit du chef conservateur Andrew Scheer sur ses croyances personnelles. Son engagement maintes fois répété de ne pas appuyer un éventuel projet de loi issu de certains de ses députés me semble clair et convaincant.

La question plus générale que cela soulève, c’est la possibilité pour une personne d’entretenir une foi religieuse personnelle et de mener une carrière politique dans un contexte de lois et de politiques pas totalement conformes à ses valeurs personnelles, qu’elles soient civiques, morales ou religieuses. L’un ne devrait pas être incompatible avec l’autre. La neutralité de l’État et de ses institutions ne signifie pas l’exclusion des croyants s’ils respectent cette neutralité et les lois adoptées sous le couvert de celle-ci.

Dans le cas des conservateurs, il y a bien d’autres interrogations à leur formuler, pour le bien-être du Canada et du Québec.