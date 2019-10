Interdire le «Bonjour-Hi» ou le ridicule péremptoire

Autant j’ai été agréablement surprise des mesures prises par notre SJB nationale pour favoriser la francisation des immigrants, autant je suis découragée par son intention d’interdire le « bonjour-hi ».

N’y a-t-il pas plus urgent pour promouvoir la langue française ? J’ai appuyé et j’appuie toujours la loi 101, notamment pour la préséance qu’elle accorde au français dans l’affichage. Mais peut-on interdire un comportement langagier ? Et cela amène une autre question dont il faudra bien débattre. Montréal, ville française, compte une forte proportion d’anglophones. Devons-nous les effacer pour assurer notre survie ?