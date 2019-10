Belles lettres

Je suis le père de quatre enfants. La plus jeune a l’âge de raison : 7 ans. Elle est actuellement en 2e année. Tous mes enfants ont fréquenté ou fréquentent toujours l’école publique. Lors de la réunion en début de cette année scolaire avec l’enseignante de 2e année, cette dernière nous a annoncé que, dans son école faisant partie de la de la Commission scolaire des Découvreurs de la Ville de Québec, les enseignants, d’une décision commune, n’allaient plus enseigner l’écriture cursive, dite en lettres attachées. Est-ce une directive ministérielle ? Elle nous a affirmé que non, c’est une initiative de l’école. (Après quelques appels, j’ai constaté qu’il n’existait pas de ligne directrice en ce domaine et que chaque école pouvait mener sa propre expérience d’écriture.) Ces enseignants considèrent « qu’actuellement savoir écrire et lire en lettres attachées n’est plus vraiment utile. De même, les enfants gagneraient beaucoup de temps à apprendre à écrire leur langue en caractères d’imprimerie plutôt que de consacrer un temps fou pour apprendre à tracer des lettres dans une calligraphie traditionnelle. En effet, aujourd’hui, tous utilisent l’ordinateur, les tablettes, les téléphones avec les courriels, les textos ». Bref, selon l’enseignante et ses collègues, l’écriture cursive est en voie de disparition. Alors, à partir de maintenant on apprendra seulement à écrire et à lire en capitales, dites en lettres détachées, dans cette école.

Est-ce à dire que l’enfant actuel qui sort de l’école sera incapable de lire ou d’écrire des notes rédigées en lettres attachées toujours présentes dans le monde du travail, forme d’écriture qui ne devrait pas disparaître demain matin. L’étudiant qui change d’école où on enseigne toujours l’écriture en cursives saura-t-il s’adapter ? L’étudiant en littérature qui tombe sur un manuscrit d’un écrivain des années 60 se retrouvera-t-il incapable de le lire ? Question de culture aussi… Cette révolution numérique qui semble hypnotiser le monde entier, y compris celui de l’éducation, viendra-t-elle saborder le navire porteur de cette calligraphie typique à notre langue ? Cette langue française belle et précieuse qui fait partie de notre patrimoine et pour laquelle nous nous battons afin de la conserver en cette Amérique !

Selon Alain Bentolila linguiste et professeur à l’Université Paris-Descartes « Le fait de tracer sereinement des lettres et des mots permet à mon esprit de les porter. »

Avant de prendre une décision culturelle de cette envergure, l’abandon de l’écriture cursive, il serait bon d’informer les parents sur la démarche intellectuelle qui sous-tend cette décision. Finalement, quelles recherches ont été entreprises, quels documents et quels penseurs du monde de l’éducation ont été consultés ? Un tel changement ne doit pas se faire à la légère, d’un coup de tête, animé par un désir de vivre une nouvelle expérience éducative sans en connaître les tenants et aboutissants.