Que reste-t-il de la manifestation?

Maintenant que la foule et le temps sont passés, que les balais mécaniques ont effacé les dernières traces de l’espoir et de la colère, que Greta Thunberg est rentrée chez elle et que l’urgence climatique est refoulée dans le quotidien des jours, que reste-t-il de cette grande marche pour le climat ? Un grand silence, assurément, de ces silences qui campent des solitudes irréconciliables marquées par le mépris des uns et l’impuissance des autres.

Cette grande manifestation a soudainement révélé qu’un État n’est pas la représentation bête et simple de la volonté populaire, mais recouvre en fait trois souverainetés, des souverainetés inégales en puissance, contradictoires par les intérêts, mais toutes supportées par des mythes fondateurs qui pourrissent le débat sur l’environnement.

La souveraineté économique, par son mode production, est civilisationnelle depuis plus de deux siècles et à ce titre se dit facteur de progrès et prétend à la socio-responsabilité par un paternalisme lourd et une redistribution rachitique de la richesse. Elle tient à la gorge les États grâce à la mobilité des capitaux et des entreprises, leur arrachant des politiques fiscales avantageuses sous menace de délocaliser. D’ailleurs, n’est-ce pas le mot utilisé par M. Legault récemment pour justifier une vision environnementale lénifiée, lui-même apeuré par la perspective de charges réglementaires trop lourdes pouvant grever la rentabilité des entreprises et les conduire à quitter le Québec ? Dans la perspective des changements climatiques, ce blocage renverse doucement les perceptions et lentement, le système économique actuel apparaît comme un facteur de nuisance et la cupidité se fait socio-irresponsable. Les entreprises polluantes ressemblent soudainement à ces enfants au moment d’aller au lit : encore un peu, encore un peu s’il vous plaît !

La souveraineté politique et la souveraineté populaire ne coïncident jamais que dans le domaine social. Les États sont inféodés à l’économique par le partage du personnel des uns et des autres qui naviguent de l’un vers l’autre. Ces candidats vedettes, puis ministres, puisés dans les conseils d’administration d’entreprises privées, importent au coeur de l’État des idées et des comportements impropres au respect de la souveraineté populaire. Dans l’état actuel des choses, le principe de concurrence, c’est-à-dire de protection des profits, cette liberté chèrement défendue par les ministres économiques, ne croisent plus la liberté des peuples qui réclament une sécurité climatique coûteuse mais combien urgente. Ce second blocage est dangereux, car il remet en question la légitimité des politiques des États, des politiques qui enfreignent le bien commun au profit des dérives d’un système qui fonce droit vers sa propre perte.

Mais qu’à cela ne tienne. Dans le rapport du Sommet Action Climat 2019 (ONU), il y a une section intitulée « La nouvelle économie climatique » dans laquelle on déclare que devant l’inéluctabilité des changements climatiques, les entreprises sont appelées à saisir une occasion d’affaires sans précédent (26 trillions de dollars) et à ne pas laisser aux États le monopole des solutions. Étonnamment, on y constate que l’irresponsabilité des entreprises peut devenir payante en ceci que leurs excès produisent un nouveau marché, celui de la gestion de l’eau, des réformes agraires, etc. obligées par les changements climatiques. On ne peut être plus cynique.

Et si cette longue marche pour le climat était en train de se faire doubler sur sa droite ?