Et si notre vote changeait tout?

Cette journée du 27 septembre demeurera historique. Des centaines de milliers de Québécois, sur tout le territoire, se sont mobilisés pour envoyer un message sans équivoque qui va retentir aussi au-delà de nos frontières. Ça donne envie de citer René Lévesque en 1976 : « J’ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d’être québécois que ce soir ! »

Et si on continuait cette mobilisation ? En 2011, le NPD a remporté 59 des 75 sièges du Québec et 103 sièges dans le reste du pays, ce qui lui a permis de former pour la première fois l’opposition officielle. Cela prouve hors de tout doute que le Québec a aussi la capacité d’envoyer le Parti vert dans l’opposition, donnant ainsi un poids politique fort à nos convictions. Marcher c’est bien, voter c’est mieux !