La corrida américaine

Dans la corrida espagnole qui se termine par la mise à mort du taureau, il existe toute une mise en scène qui a pour but d’affaiblir la bête qui sera à la merci du matador lors du geste fatal.

Dans cette phase préparatoire, des picadors plantent au niveau des muscles du cou des lances en bois affublées d’une pointe d’acier dans le but de blesser et de faire saigner le taureau, qui baissera la tête. Ainsi le matador, même s’il n’est pas des meilleurs, continuera d’épuiser la bête avec les passes de sa cape et pourra réussir l’estocade finale en plantant son épée à la base du crâne pour la victoire finale.

Les démocrates, tels des picadors, doivent affaiblir le président, qui va continuer de multiplier les charges comme un taureau sauvage jusqu’à l’affrontement électoral.

Cette fois-ci, la collusion avec le président ukrainien est flagrante, mais les voies de la destitution sont impénétrables et, quelle que soit l’issue, elle n’aura pas lieu avant l’élection de l’an prochain.

Joe Biden ne fait pas le poids contre Trump, qui ne reculera devant rien pour arriver à ses fins. Les démocrates doivent donc s’armer de patience, de détermination et de résilience pour permettre à leur matador de porter le coup fatal. Ils doivent continuer de harceler le président, qui commence à s’énerver bien qu’il réussisse à convertir pour sa fameuse base tous les gains adverses en des succès personnels.

Son talon d’Achille est son instabilité psychologique, et il est bien connu que les grands narcissiques (trouble de la personnalité) finissent par être les artisans de leur propre destruction. Trump a mis en doute l’endurance (stamina) de Hillary Clinton qui, avec plein d’embûches, ne disposait pas des moyens de remporter la victoire, bien qu’elle ait quand même gagné le vote populaire.

Les démocrates doivent comprendre qu’ils sont en guerre contre une véritable dictature avec une armée en croisade contre l’establishment. Durant l’année qui les sépare des prochaines élections, leur stratégie ne doit pas chercher à faire des gains spectaculaires mais à affaiblir le président comme des picadors efficaces.

Ils doivent se rappeler que Donald Trump dispose d’une bonne stamina puisqu’il est paresseux physiquement et mentalement et qu’il se donne beaucoup de bon temps, y compris ses nombreux bains de foule avec sa base en idolâtrie. Cependant, c’est sur le mental que se jouera la bataille finale et c’est le harcèlement soutenu des démocrates qui le conduira à la défaite.