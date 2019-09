Il est où, mon médecin de famille?

Dimanche matin, 8 heures. C’est mon tour de garde et je commence mon fameux sans rendez-vous offert dans ma clinique pour dépanner les patients sans médecins ou ceux qui ne peuvent pas être vus par leur propre médecin. Encore une fois, je me dis que ça ne tourne pas rond au Québec avec tous ces gens qui m’implorent de les prendre comme patient quand, pourtant, la solution pour répondre aux besoins de tous me semble si simple.

En 2019, avec les multiples collaborations interdisciplinaires et les pouvoirs élargis pour nos pharmaciens, nos «super infirmières», nos infirmières et la présence de nos travailleurs sociaux, tout le monde n’a PAS besoin de voir ou d’avoir un médecin de famille, mais tout le monde a besoin d’un accès à un groupe médical, de proximité si possible.

Consolidons donc nos GMF (groupes de médecins de famille), en les distribuant selon les besoins géographiques et démographiques des sous-territoires (important rôle du ministère de la Santé ici). Tous les clients qui gravitent autour de ce lieu physique seront les bienvenus pour consulter. Selon la raison de consultation, ils seront dirigés aux intervenants médicaux qui répondront le mieux à leur situation clinique. Exit l’obligation de l’inscription à UN médecin de famille pour ouvrir les portes à des soins.

En avant pour une médecine qui n’est plus essentiellement médico-centrée mais interdisciplinaire et qui répondra mille fois mieux aux besoins de tous.

Voilà.

C’est tout.

Bon dimanche.

Moi, je continue ma clinique.