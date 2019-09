Manipulation éhontée de chiffres

Antoine Baby, sociologue et professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, a publié dans Le Devoir du 25 septembre dernier un texte intitulé : « L’école fondamentale contre l’échec scolaire ». Je suis enseignant au secondaire et j’en ai assez de me faire servir des salades sans cesse par n’importe qui. M. Baby compare dans son texte le cancre québécois à la merveille finlandaise. Il dit qu’au Québec, « bon an mal an, les taux de diplomation en fin de secondaire naviguent autour de 65 %, ce qui veut dire que 35 % des élèves sortent sans diplôme ». C’est absolument faux !

D’une part, pour assombrir le portrait québécois, Antoine Baby considère dans les faits seulement les diplômes que des élèves fréquentant le réseau public obtiennent dans le temps prescrit de cinq ans, soit 65,7 % (MEES, 2019). Ce nombre augmente à 82 % si les élèves prennent deux ans de plus pour terminer leurs études. Puis, pour glorifier l’image de la Finlande, Antoine Baby semble utiliser le taux de diplomation au secondaire que les Finlandais obtiennent dans toute leur vie, soit 99 % (OCDE, 2015). Ainsi, la fillette de 10 ans qui a doublé sa quatrième année fait partie des « décrocheurs » québécois selon Antoine Baby. Cependant, papi, lui, fait partie des diplômés finlandais. Cette manipulation est malhonnête.

En regardant les statistiques normalement utilisées pour comparer les pays, on comprend mieux la ridicule comparaison mise en avant par Antoine Baby. Par exemple, 83 % des Canadiens de 25 ans et moins étaient diplômés du secondaire en 2015, contre 87 % des Finlandais (OCDE, 2015). La Finlande devient alors moins reluisante et tous vos discours alarmistes et apologistes s’effondrent.