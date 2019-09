Une jeune femme en colère

Je n’aurais pas dû lire les commentaires accrochés aux différentes publications ayant suivi le discours de Greta Thunberg à l’ONU. Je n’aurais pas dû lire les insultes et les insinuations à propos de son état mental, ni les accusations de brainwashing qui pèsent sur son entourage.

Mais je les ai lus, évidemment. Et ce qui me frappe le plus, c’est la manière dont on utilise l’émotion de Greta Thunberg contre elle. Depuis des mois, elle répète de manière stoïque, presque mécanique, des chiffres et des pourcentages issus de publications scientifiques. Depuis des mois, elle affiche un calme et un aplomb surprenants pour une jeune femme de 16 ans devant des adultes plus puissants qu’elle. On a même trouvé le moyen de lui reprocher ce calme déterminé en la traitant de cyborg ou en surlignant à grands traits son diagnostic d’autisme.

Dans son discours à l’ONU, à l’inverse, la jeune femme peinait à retenir sa colère et ses larmes de frustration. Elle a paru, de mon point de vue, vulnérable et désespérée devant les dirigeants qu’elle interpellait. Il me semble en effet qu’il doit être difficile, voire enrageant, de se tenir devant ces tribunes, jour après jour, et d’être applaudie à tout rompre pour ensuite constater qu’au fond rien ne change. « Est-ce que mon micro est allumé ? Me comprenez-vous bien ? Parce que je commence à me demander… » disait-elle dans un précédent discours.

On a donc ridiculisé sa colère et crié à l’hystérie climatique. C’est ce qui me dérange le plus. Ce n’est pas d’hier que les émotions sont méprisées. Ce n’est surtout pas d’hier que les émotions des femmes sont vues systématiquement comme autant de preuves de folie, de manque de contrôle et de lucidité.

J’ai pourtant l’impression que personne n’est plus lucide que cette jeune femme en colère. Que sa rage est légitime et saine face à une menace qui met notre survie en péril. Que ce sentiment agressif est empreint d’empathie et de compassion pour les humains qui souffrent et souffriront bien davantage dans les décennies à venir. C’est notre inaction, notre résistance au changement et notre indifférence devant le sort de l’autre qui finiront par avoir raison de nous.