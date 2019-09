Lettre à Greta

Bonjour Greta, je viens d’écouter ton discours à l’ONU. Tu viens de me bouleverser. J’ai été étonné par la force de tes paroles, de l’intelligence qui en ressort, impressionné par ton allure de petite fille sage qui vient de faire ses devoirs et qui est déjà prête à faire la leçon. J’ai été troublé par ta voix qui mêle la colère et le désespoir.

Tu avais l’air si fragile, si petite, assise sur le bout de ta chaise, sur la pointe des pieds, le visage bouleversé et bouleversant. Comme un vieil adulte qui a eu des enfants, j’ai eu envie de te prendre dans mes bras et de te consoler, de me consoler. Vois-tu Greta, j’ai grandi avec la peur de la fin du monde. Enfant, l’église nous préparait à la fin du monde. Par la suite, j’ai eu peur des bombes atomiques. Puis, j’ai appris un peu comme tout le monde que l’humanité polluait la planète. Des mots que je n’avais jamais entendus se mirent à pleuvoir des bulletins d’informations comme autant de pluies acides. Est-ce que cela m’a pris du temps à comprendre tous ces nouveaux dangers ?

Bien oui, comme les gens de ma génération, je ne m’en suis pas beaucoup occupé. Tu ne me croiras pas, quand j’étais jeune, les baleines et les ours polaires ne faisaient pas pitié, ils faisaient peur.

Greta, moi aussi je suis sidéré par l’inconscience des politiciens, des entreprises, mais aussi par le refus de reconnaître l’inévitable destin qui privera mes concitoyens de leurs autos, de leurs piscines, de leur confort et de leur sublime indifférence. Et il y a pire. J’ai peur de cette collection de politiciens qui, de Trump à Bolsonoro, dénigrent les écologistes, les féministes, les pacifistes. Cette collection de politiciens qui mentent et gesticulent comme de nouveaux petits Hitler ou Mussolini et que l’on qualifie de populistes pour ne pas abuser du point Godwin. [...]. J’ai peur, Greta. Je te regardais et j’avais peur que tu deviennes la Anne Frank de ce siècle. Celle dont on retrouvera les traces plus tard, après les grands bouleversements.

Comment empêcher que notre humanité bascule dans le délire ? Je vais participer à ce mouvement, à cet espoir que tu as rallumé de ses cendres. L’espoir, ce sont les milliers de jeunes qui descendent dans la rue. Gagneront-ils ? J’ai peu d’espoir, mais je peux encore faire semblant d’en avoir. Peut-être que l’espoir, c’est comme l’appétit et qu’il vient en mangeant. Merci de me l’avoir ouvert.