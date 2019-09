Mode de scrutin: une triste nouvelle pour la démocratie

J’ai appris la semaine dernière que le gouvernement Legault reculait à son tour devant sa promesse de réformer le mode de scrutin pour les prochaines élections provinciales. Et ce, malgré une entente signée en mai 2018 dans laquelle François Legault s’engageait formellement à déposer un projet de loi en ce sens avant le 1er octobre 2019. Malgré le fait que le DGEQ a clairement confirmé qu’une telle réforme pouvait bel et bien être réalisée d’ici 2022. Malgré le fait que François Legault a fermement affirmé qu’il « ne ferait pas comme Justin Trudeau », qu’il « respecterait toutes ses promesses ».

C’est dans des moments comme celui-ci que je me mets à perdre foi en notre démocratie. Peut-on vraiment affirmer que l’on vit dans un système démocratique lorsqu’un parti obtient, avec uniquement 37 % des votes en sa faveur, une majorité de 59 % des sièges à l’Assemblée nationale et que ce même parti prend la liberté de ne respecter que les promesses qui l’arrangent ? J’essaie de ne pas trop tomber dans le cynisme, mais j’ai vraiment l’impression que cette réforme dont on parle depuis si longtemps ne pourra jamais se réaliser. Un parti ayant obtenu le pouvoir par le mode de scrutin uninominal à un tour n’aura jamais intérêt à modifier celui-ci. C’est ce qui me choque le plus dans cette histoire : ceux qui prennent les décisions ne sont absolument pas neutres. Lorsque des députés doivent choisir de réformer ou non le mode de scrutin par lequel ils seront eux-mêmes élus, il y a un énorme conflit d’intérêts. L’intérêt de la population passe alors en dernier.

François Legault vient de nous démontrer que nous ne pouvions pas plus compter sur lui que sur Justin Trudeau, mais ne perdons tout de même pas tout espoir. Le scrutin proportionnel ou mixte a déjà été adopté et a fait ses preuves dans un grand nombre de pays, alors j’ose espérer que cela peut être possible chez nous aussi.