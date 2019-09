Brébeuf, 1989

Cette controverse autour des photos et vidéos de Justin Trudeau peut donner l’occasion à plusieurs de faire un retour en arrière sur une période où les médias sociaux n’existaient pas encore, et où personne n’avait l’idée de leur impact éventuel sur l’image publique des politiciens à l’échelle planétaire. La mémoire humaine a ses limites, mais la mémoire numérique n’en a pas… Un jeune homme issu d’un milieu exclusif et sélect ne pouvait à l’époque se douter de l’impact que pourraient un jour avoir ses faits et gestes sur sa carrière publique éventuelle. Justin était devant les caméras depuis sa naissance, et il comptait bien y rester. Comment ces photos pourraient-elles entacher l’auréole qui le coiffait ?

Les hommes politiques ne sont pas tous des génies, mais ils possèdent assurément du génie lorsqu’ils arrivent à se positionner comme une star internationale. Comme on dit, « ce n’est pas donné à tout le monde ». Justin possède un charisme intrinsèque qui le place à la hauteur de personnages dont l’image devient complètement disproportionnée par rapport à l’individu derrière. On lui reproche souvent ses airs de comédien, mais il faut admettre que le contexte médiatique actuel, dans lequel chacun peut s’inventer à sa guise un personnage public, porte à la surenchère. Sans être une victime du contexte, il est à tout le moins un acteur au sein d’une plateforme qu’il ne contrôle pas, et son métier lui impose la création d’un personnage qu’il semble parfois avoir du mal à maîtriser.

Il est essentiel de discuter du racisme et de la discrimination, mais les discussions qui ont eu lieu autour des photos et des vidéos de Justin n’avaient rien à voir avec un échange rationnel sur la question. Elles étaient une instrumentalisation visant à discréditer l’image construite du personnage politique du premier ministre. Cela n’apporte rien sur le plan de la lutte contre la discrimination raciale. Le racisme est malheureusement trop répandu, et c’est par l’éducation et les sanctions juridiques qu’il faut le combattre, comme on le fait pour l’ensemble des injustices présentes dans notre société. La récupération électoraliste de la question est éphémère et sans impact réel sur cet enjeu fondamental.

Non, Justin n’était pas raciste. Il s’est engagé plus qu’un autre dans le combat public pour contrer les intolérances. C’est la raison principale pour laquelle ces images ont autant choqué. Ce qui est difficile avec la politique télé-réalité, c’est que nous vivons nos tensions internes à travers les psychodrames de nos politiciens. C’est un peu comme si les Athéniens avaient mis l’agora dans le théâtre, tout en donnant à chaque citoyen une caisse de tomates. Une fois que chacun a vidé sa caisse, on vote pour qui, les amis ? Sais plus… de quoi ils ont parlé déjà ?