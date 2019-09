«Blackface»

Merci à l’ensemble des médias pour l’analyse de ce problème qui fournit des informations fondamentales sur les enjeux majeurs vécus au Canada et qui aidera le citoyen à faire un vote éclairé lors de la prochaine élection.

Si j’ai bien compris le sens de ces informations, l’homme politique le plus compétent pour gouverner le Canada est celui qui a la plus belle image ou qui n’a aucun pseudo-squelette dans le placard et ce, depuis son enfance. Peut-être que certains chefs de la mafia se conformeraient à cette définition…

Une chance que le ridicule ne tue pas, sinon nous serions entourés de cadavres.