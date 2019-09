Déclaration de fondation du Parti pour l’indépendance du Québec.

Nous lançons un parti résolument indépendantiste et qui fera la promotion de l’indépendance en tout temps et partout. Nous avons besoin d’un nouveau parti parce qu’en démocratie, nous n’avons que notre vote pour exprimer nos convictions et notre volonté de faire l’indépendance. Ce serait se trahir soi-même que de voter pour un parti qui ne nous représente pas. Actuellement, il n’y a aucun parti qui représente et rassemble ceux et celles qui pensent que l’indépendance est la seule solution pour donner un avenir à la nation québécoise.

En toute conscience, nous ne pouvons pas donner notre confiance à des partis qui pensent pouvoir défendre les intérêts du Québec dans le cadre du fédéralisme canadien. Nous ne pouvons pas moralement soutenir l’hypocrisie de ceux et celles qui sont à moitié indépendantistes et à moitié fédéralistes, qui jouent double jeu et dont les discours disent une chose et son contraire. On ne peut pas se dire pour l’indépendance et en même temps faire croire aux Québécois et aux Québécoises qu’on peut améliorer la situation du Québec dans le Canada. On ne peut pas ériger la duplicité en vertu électorale. Nous pensons au contraire que la cohérence et la clarté sont indispensables pour inspirer confiance. Il faut utiliser toutes les tribunes pour combattre l’occupation canadienne de notre territoire et de nos esprits.

Depuis 25 ans, les tergiversations, les ambivalences et le double langage ont entretenu la confusion des esprits et éloigné les Québécois et les Québécoises du projet d’indépendance nationale. Le temps est venu pour les indépendantistes de défendre leur vision de l’avenir du Québec sans complexe et sans retenue. Les incohérences et l’attentisme nous ont menés au cul-de-sac. Il est temps d’agir pour l’indépendance. Si vous voulez faire le pays, joignez-vous au Parti pour l’indépendance du Québec. L’indépendance, c’est nous parce que nous sommes un parti transparlementaire et que nous porterons ce projet dans toutes les élections fédérales, québécoises et municipales. Il n’y a rien de plus noble que de promouvoir la liberté de son peuple.