Lettre au ministre de l’Environnement

Monsieur Benoît Charette,

L’impatience m’habite. Je déplore le manque d’actions concrètes liées à la protection de l’environnement. Il y a deux points sur lesquels je désire insiste. Le premier est le rejet des eaux usées dans nos cours d’eau. J’avais été choquée de voir aux nouvelles de Radio-Canada que des municipalités ne traitaient pas leurs eaux usées faute de moyens financiers. Il me semble que ce problème devrait être une priorité d’action.

Le deuxième point concerne le recyclage. Il semble que 60 % de ce que nous mettons dans le bac vert s’en va à l’enfouissement. Il est urgent de remédier à cela et de recycler efficacement nos matières résiduelles. J’aime ma planète qui m’abreuve et me nourrit. Travaillons ensemble pour la garder saine et propre.