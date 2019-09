Les Bahamas victimes de leur image de paradis fiscal

Il semble que le statut de paradis fiscal et d’îles pour privilégiés des Bahamas, fortement touchées au début du mois par l’ouragan Dorian, soit un frein à la collecte de dons visant à venir en aide aux sinistrés sur ce territoire des Caraïbes. Je comprends ! Au lieu de chercher à collecter des dons, pourquoi le gouvernement des Bahamas ne cherche-t-il pas plutôt à légiférer pour collecter un impôt spécial ou imposer une taxe spéciale aux sociétés, banques et grandes multinationales qui ont des assises sur le territoire et qui font des profits gargantuesques afin de financer la reconstruction du pays ? Ce serait là une utilisation fort judicieuse de tout cet argent qui échappe déjà aux autres sociétés qui en ont besoin.