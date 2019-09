Le bilinguisme au Canada demeure une utopie

La main haute et le verbe bas. Que le PLC, y compris Justin Trudeau lui-même, cautionne une traduction affreuse d’une ritournelle de campagne électorale est un fait d’actualité illustrant un vice de forme et de fond inhérent au bilinguisme au Canada : on se croit bilingue, mais on ne l’est pas. On sème à tout vent et on traduit à qui mieux mieux. Et cela amuse ? La bévue du PLC est inexcusable ; je suis entièrement d’accord avec les propos de l’éditorialiste et du chroniqueur du Devoir, Marie-Andrée Chouinard et Michel David.

Justin Trudeau se croit bilingue. Sa syntaxe française est un calque de l’anglais. Il est navrant que ce fils choyé, en immersion dès sa naissance dans deux langues et cultures, ne comprenne pas qu’il a le devoir suprême de s’exprimer correctement en tout temps. Sa désinvolture est à la fois impardonnable et courante au Canada.

En 1969, le gouvernement de Trudeau père promulgue la Loi sur les langues officielles (LLO). En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés confère une valeur constitutionnelle à la LLO qui, en 1988, est amendée afin d’entériner l’obligation de favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones au Canada. En mai 2018, le gouvernement de Trudeau fils s’engage (un verbe dont il abuse) à mettre à jour la LLO. Doivent lui soumettre des recommandations le Comité sénatorial des langues officielles et le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes. En octobre 2018, le rapport provisoire du Comité sénatorial souligne que les communautés minoritaires exigent une refonte de la LLO. En 2019, le bilinguisme en tant que valeur fondamentale propre au Canada demeure une utopie.

Le bonjour / hi, en guise de salutation, exaspère ou laisse indifférent. Il est affreux de lire et d’entendre si souvent du franglais. Je n’ai pas choisi d’être bilingue de naissance. J’ai dû apprendre deux langues et m’intéresser à deux cultures, un héritage, un droit et un devoir. Il m’a toujours fallu comparer et, en corollaire, ne pas confondre, ce qui caractérisait et distinguait une langue par rapport à l’autre. C’est à un exercice quasi quotidien, exigeant, que je me livre depuis mon enfance, en continuant à commettre des erreurs que je dois déceler et corriger.

Qu’on soit unilingue, bilingue, polyglotte, de souche ou nouvel arrivant, il ne faut jamais prendre à la légère la langue dans laquelle on s’exprime. Le français que parlent nos élus, journalistes, analystes politiques, artistes n’est certes pas toujours un modèle à suivre, encore moins, le bilinguisme approximatif que parlent actuellement, en campagne électorale fédérale, la plupart des chefs de parti. Il y a fort à parier que sur le plan linguistique, les débats des chefs seront cacophonie à nos oreilles.

Cinquante ans après l’entrée en vigueur de la LLO, le bilinguisme s’apparente trop souvent à du franglais, sans plus. Le respect que l’on doit aux locuteurs francophones reste bafoué.