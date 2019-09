Accroître le bonheur

Nous avons la chance de vivre dans un pays où les gens sont en général relativement heureux. Comment peut-on affirmer une telle chose sans se baser sur l’affirmation de Jean Chrétien que l’on vit dans « le plus meilleur pays du monde » ? C’est que, depuis 2012, chaque année est publié le rapport mondial sur le bonheur des Nations unies. Dans le premier de ces rapports, le Canada occupait la cinquième place. Dans le rapport de 2019, il occupe le neuvième rang sur 156 pays. C’est une place enviable, mais ce n’est pas la première, et de plus, nous avons régressé dans ce classement.

Le bonheur a longtemps été considéré comme un sentiment de caractère privé avec lequel l’État n’avait rien à voir. Mais à l’instigation du Bouthan, un pays de l’Asie qui mesure le bonheur national brut auquel il donne plus d’importance qu’au produit national brut, l’Assemblée générale des Nations unies a convoqué en avril 2012 une réunion de haut niveau sur le bonheur intitulée « Le bonheur et le bien-être : la définition d’un nouveau paradigme ». Depuis 2013, L’ONU célèbre la Journée internationale du bonheur le 20 mars.

À la suite de ces initiatives, un sommet du gouvernement mondial se réunit annuellement à Dubaï depuis 2013, et on y traite, entre autres choses, du bonheur. En 2019, en plus du rapport mondial sur le bonheur, les chercheurs ont publié une étude qui décrit et analyse les politiques gouvernementales visant à promouvoir le bonheur. Tous ces débats et ces études sont fondés sur une nouvelle définition du développement, adoptée par l’ONU, qui ne se limite plus à la promotion de l’enrichissement matériel, mais qui tient compte également de la perception qu’ont les citoyens de leur bonheur. Les recherches ont maintenant montré que le bonheur et le bien-être peuvent être mesurés et étudiés avec rigueur et que les gouvernements peuvent intervenir pour les améliorer.

Nous sommes maintenant en campagne électorale. Il serait opportun que les citoyens et les médias demandent à ceux qui ambitionnent de diriger le pays la place que cet objectif occupe dans leur vision et leurs politiques. Ce faisant, on pourrait les sensibiliser à cet enjeu, faire en sorte qu’il occupe la place qu’il mérite dans nos politiques gouvernementales et que, par des mesures adéquates, on augmente le bonheur des Canadiens.