Réponse à l’article «L’hydroélectricité propre, un mythe?»

La propreté de l’hydroélectricité est loin d’être un mythe.

Selon l’analyse du cycle de vie réalisé par le CIRAIG de l’Université de Montréal, notre hydroélectricité émet 50 fois moins de gaz à effet de serre (GES) que les centrales thermiques, quatre fois moins que le solaire et se compare à l’éolien. C’est ce que confirment des dizaines d’études et 200 000 mesures.

Quant à nos écosystèmes boréaux, c’est connu qu’ils absorbent moins de CO2 sur une base annuelle que ceux des zones tempérées ou tropicales. D’une part, les milieux terrestres (forêts et tourbières) absorbent du CO2 mais émettent aussi du méthane (CH4), surtout dans les tourbières, un gaz 34 fois plus efficace que le CO2 pour retenir la chaleur.

D’autre part, il ne faut pas oublier que les forêts boréales sont carbone neutre sur leur cycle de vie (sur une base de 100 ans). C’est-à-dire que la totalité du CO2 absorbé par les arbres pendant leur existence sera retourné à l’atmosphère à leur mort (maladies, invasions d’insectes, feux de forêt).

Tous ces éléments ont été considérés dans le bilan net des GES au réservoir de l’Eastmain-1 réalisé par l’Université du Québec à Montréal et McGill et publiés dans une revue scientifique en 2012 (Teodoru et al. 2012). Nous travaillons actuellement à documenter un bilan net de GES au complexe de La Romaine.

De plus, afin de réduire son empreinte environnementale, Hydro-Québec a planté des millions d’arbres, revégétalise le bord de routes et aménage des milieux humides à la suite de la construction de nos infrastructures (ou barrages et centrales).

Nos réservoirs sont des écosystèmes dynamiques et vivants, ils séquestrent du CO2, produisent de l’oxygène et supportent de grosses communautés de poissons. Au Québec, l’hydroélectricité propre, c’est une réalité.