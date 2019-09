Le message de Greta

C’est frappant. La critique contre Greta Thunberg passe toujours à côté de l’essentiel. Alors, c’est quoi, l’essentiel ? Mais c’est le message. « Écoutez la science », dit Greta. Et que dit la science ? Eh bien, que nous nous acheminons vers quelque chose comme une catastrophe climatique. Qu’il est peut-être encore temps de l’éviter. Mais que cela presse. Et que ce qui se fait actuellement en ce sens est largement insuffisant. Cela a déjà été dit, il est vrai. Depuis longtemps même. Le problème, c’est qu’on a fait semblant de ne pas l’entendre.

Certains ne pardonnent pas à cette adolescente, d’une maturité surprenante, de porter avec autant d’intelligence et d’efficacité ce message qu’il est difficile, je l’avoue, d’accepter. Que ce sont les jeunes comme elle, justement, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui risquent de souffrir le plus des conséquences du réchauffement. Que nous devons sans doute faire des sacrifices dans notre confort et notre mode de vie, ce qu’elle illustre par sa traversée peu confortable de l’océan. Qu’on peut se demander en fait à quoi sert d’aller à l’école quand nos décideurs choisissent d’ignorer ce que nous sommes censés apprendre.

[...]

D’autres lui reprochent de ne pas apporter de solutions. Alors qu’il y a des gens qui sont élus et payés pour le faire.