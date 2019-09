Le CERIUM appuie la presse écrite

La crise financière qui frappe Groupe Capitales Médias marque un nouvel épisode sombre dans la crise qui secoue la presse écrite dans son ensemble.

Devant une telle situation, le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) ne peut rester indifférent, car un centre de recherche a besoin de médias d’information rigoureux et prolifiques. Les chercheurs alimentent leurs recherches et leurs réflexions à partir des faits qui y sont rapportés et des idées qui y circulent. En retour, les médias véhiculent les fruits de cette recherche et de cette réflexion, éclairant ainsi les citoyens et les décideurs sur les enjeux qui nous concernent tous. À sa façon, le CERIUM partage avec les médias professionnels la mission de combattre l’« infox » et les fake news, à coups de faits et d’analyses.

Nous tenons à donner publiquement notre appui moral aux médias de la presse écrite et appelons les membres de la communauté universitaire, les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens à les soutenir au meilleur de leurs moyens.