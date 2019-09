La langue française et les immigrants

La semaine passée, on annonçait que Simon Jolin-Barrette deviendrait le nouveau ministre responsable de la Langue française. Ce mandat vient s’ajouter à son agenda déjà bien chargé en tant que ministre de l’Immigration, ministre responsable de la Laïcité et leader parlementaire du gouvernement.

Si la gestion des dossiers d’immigration et de francisation dans les mains d’une même et seule personne semble logique, cette nomination l’est pourtant moins. Non pas que je remette en doute les compétences du ministre, mais bien que cette nomination m’apparaît plutôt révélatrice de la place qu’occupent les immigrants pour ce gouvernement caquiste.

Je m’explique. J’ai cette impression qu’on nous présente les immigrants comme les principaux « coupables » du déclin du français. J’ai cette impression que la survie du français dépendrait de tous ces immigrants qui choisissent de vivre au Québec en anglais notamment, mais aussi dans toute langue autre que le français. Le discours ambiant à l’égard des immigrants m’inquiète. L’automne dernier, le premier ministre estimait que le système d’immigration en place présentait une menace pour l’identité québécoise, si bien qu’il a affirmé qu’il y avait « un risque que nos petits-enfants ne parlent plus français ».

Certes, le recul constant du français au Québec demeure une réelle préoccupation. J’estime que la valorisation de la langue française devrait commencer au sein même du ministère de l’Immigration. Alors que le mois dernier, La Presse canadienne révélait que les communications produites par un service de ce ministère étaient truffées d’erreurs. Ou encore, lorsque le ministre de l’Éducation manifeste son intérêt pour réviser la formation générale au collégial, dont les cours de français où j’ai découvert pour une première fois la littérature québécoise.

Comprenez-moi bien. Je suis un de ces enfants qui ont appris le français dans une classe d’accueil et qui maintenant le parlent mieux que leur propre langue maternelle. Je suis d’avis aussi que les cours de francisation sont nécessaires, voire obligatoires, et jouent un rôle primordial dans l’intégration des nouveaux arrivants à la société québécoise.

Peut-être que cette impression est erronée. Je nous le souhaite. Pour l’instant, j’attends du ministre Jolin-Barrette qu’il soit à la hauteur de ce nouveau mandat.