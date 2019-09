Exiger mieux de nos municipalités

« Je ne serai pas urbaniste au Québec. On part de trop loin. » Cette réflexion, je l’ai souvent entendue sur les bancs de l’université, en urbanisme, et je dirais même que je l’ai partagée à différents moments.

Étant diplômée depuis peu dans le domaine, je constate que si l’expertise est présente au Québec pour faire de nos municipalités des milieux de vie agréables, sécuritaires et durables, c’est trop souvent la confiance de la population envers cette expertise qui n’est pas au rendez-vous.

Des urbanistes, architectes, ingénieurs, designers, paysagistes de partout au Québec font des pieds et des mains pour créer des villes où il fait bon vivre, en s’appuyant sur leur expérience et la science, mais se heurtent tous au même grand défi : convaincre.

Convaincre de retirer quelques places de stationnement pour ajouter des arbres, de construire plus densément pour protéger nos espaces naturels et assurer la vitalité commerciale, d’investir dans le transport en commun et les infrastructures piétonnes et cyclables, d’ajouter du logement social pour s’assurer que tout le monde ait les moyens de se loger.

Je vous l’accorde, quand on parle de nouveaux projets de densification qui visent essentiellement à construire des condos uniformes, massifs et laids, soyons honnêtes, ce n’est pas tout à fait convaincant.

Mais à défaut de nous opposer à ces projets et de nous figer dans l’immobilisme, nous pourrions exiger de faire mieux.

De construire des bâtiments plus performants sur le plan énergétique, d’une plus grande qualité et diversité architecturale.

D’aménager des rues qui facilitent les déplacements actifs et en transport en commun, qui sont conçues pour limiter les îlots de chaleur ou les corridors de vents et qui incluent des espaces publics où nous pouvons nous retrouver, sans passer par le restaurant.

De créer des quartiers assez agréables pour limiter notre envie de nous évader de la ville, qui peuvent combler tous nos besoins à pied, d’une densité bien répartie, qui sont parés à surmonter les défis des changements climatiques et qui peuvent répondre à la diversité des besoins en matière de logement.

C’est beaucoup demander ? Pourtant, c’est de toute évidence notre option la plus abordable. Parce que s’étaler, multiplier les infrastructures et constructions, et empiéter sur nos terres agricoles et nos milieux naturels, ça a un coût qui est de loin supérieur.

Le phénomène « Pas dans ma cour » n’est certes pas nouveau. Mais face à la crise environnementale, le temps est venu d’ouvrir le dialogue. C’est ce que propose Vivre en Ville avec l’initiative « Oui dans ma cour », qui vise à stimuler la collaboration et à améliorer la qualité des projets de transformation urbaine.

Aujourd’hui, je retourne sur les bancs de l’université. J’essaie tant bien que mal de me convaincre moi-même que nous saurons nous serrer les coudes à temps. Que mon travail sera pertinent et que la pratique se basera enfin sur la théorie.