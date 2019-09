Pour l’efficacité de la loi 101

En cette époque où l’on accepte bêtement l’usage populaire, facile et commode du « Bonjour / Hi », où Québec solidaire a dû apprendre que le français est la seule langue officielle du Québec, on est en droit de s’inquiéter sur l’avenir de la langue française chez nous.

On n’a pas vraiment l’impression que le premier ministre François Legault se passionne pour la question linguistique et culturelle. L’avenir du français ne semble pas l’empêcher de dormir. Cependant, la CAQ affiche des idées clairement énoncées dans le rapport de Claire Samson sur la protection et la promotion de la langue française Une langue commune à tous et pour tous. Mieux réussir la francisation des néo-Québécois.

Ce rapport fait état d’un grave recul en matière de francisation et d’intégration des immigrants, qu’il attribue à la négligence et au laisser-faire du gouvernement du PLQ durant 15 ans, et particulièrement à la diminution des ressources, notamment dans les COFI. Il propose un sérieux coup de barre pour redresser la situation.

L’idée d’un guichet unique dans l’esprit des COFI pour éviter l’éparpillement des ressources en matière de francisation est certainement à retenir, tout comme le projet de franciser enfin les petites et moyennes entreprises de 10 à 50 employés.

Pour ce faire, les institutions et le mandat qui leur est confié relativement à la loi 101 sont à revoir et à bonifier. La création d’un poste de commissaire qui viendrait enrichir le Conseil supérieur de la langue française, dont le titulaire serait confirmé démocratiquement par les deux tiers des parlementaires de l’Assemblée nationale, pourrait être considérée comme un grand pas en avant pour améliorer l’efficacité de la loi 101 et la francisation réelle dans tous les milieux de travail au Québec. Encore faudrait-il que le commissaire soit autre chose qu’un chien de garde, et sans moyens d’action autre chose qu’une coquille vide.

Le diagnostic posé par les experts et les partis politiques est unanime. Le gouvernement doit donc bouger et décider d’actions concrètes dans les meilleurs délais.