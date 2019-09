À quand la robotisation des rapports entre humains?

L’article paru le 3 septembre dans Le Devoir sous le titre « Climat de travail malsain à l’Assemblée nationale » fait état du sondage réalisé par la firme-conseil SPB Psychologie organisationnelle, sur la qualité de vie au travail et la mobilisation des employés du parlement entre mai et juin 2018.

La conception de l’« incivilité » véhiculée par le rapport me déboussole un peu. Selon les répondants au sondage, il s’agirait de signes d’« impatience », de gestes d’« arrogance » et de « condescendance ». Illustré comme ceci : « Certaines personnes haussent le ton, d’autres “adoptent une ou des attitudes non verbales négatives” comme “lever les yeux au ciel, soupirer [esquisser un] sourire en coin” lorsqu’un autre individu prend la parole. » Sous cet angle, qu’en serait-il de bâiller, sourciller, griffonner, hausser les épaules, fixer le regard sur quelqu’un ? Et les éclats d’une voix animée par l’enthousiasme ou l’indignation ? Sommes-nous en voie de censurer toute forme d’expression jugée « négative », de prôner l’éviscération des rapports à autrui ?

Consolation : grâce à l’informatisation, on peut encore laisser libre cours à l’expression de ce qui nous distingue (pour l’instant) des robots — et viva les émoticônes.