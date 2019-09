Changements climatiques: une question d’ego…

Le problème d’ego de l’être humain est tellement grand qu’il ne voit pas le danger que représente le bouleversement climatique qui le menace.

Trop occupé à se prouver face aux ennemis qu’il s’invente, il fabrique des armes de plus en plus performantes et destructrices au lieu de s’investir dans la recherche scientifique qui, seule pour l’instant, peut encore le sauver.

Et ce n’est pas la désinformation générée par les médias sociaux qui va aider, loin de là. Ces monstres sont en train de saper impunément la recherche de la vérité au profit de l’ignorance et de la réaction teintée de violence.

On dirait que l’expression « Après nous le déluge » reprend du galon.

Quand des chefs d’État placent leur orgueil avant le bien de leur population et quand ils prolifèrent partout sur la planète, ça regarde mal, passez-moi l’expression.

En passant, j’aime beaucoup le (nouveau) slogan des États-Unis, « Make America Greta again »… une lueur d’espoir pointe à l’horizon.

Surtout, ne tuons pas les messagers, pour l’instant c’est à peu près tout ce qui nous reste.