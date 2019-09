Sommes-nous différents du Brésil?

Ces temps-ci, on voit le gouvernement du Canada réagir au sujet de la forêt amazonienne qu’on laisse brûler. Mais sommes-nous si différents du Brésil ? Le gouvernement brésilien laisse de grosses compagnies agricoles brûler la forêt pour en faire des pâturages. Nous, nous détruisons des centaines d’hectares de forêt pour… extraire du pétrole de sables bitumineux ! Où est la différence ? D’un côté, on détruit la forêt pour en faire des pâturages éphémères et de l’autre, on détruit la forêt pour produire du pétrole par une industrie qui est la plus grande productrice de gaz à effet de serre (GES) au Canada. Et on va bientôt lui permettre de tripler sa production par la construction du pipeline Trans Mountain.

Le principal argument qu’on entend actuellement pour l’exploitation des sables bitumineux, c’est : « La ressource est là ! Pourquoi ne pas l’exploiter ? » Au Québec, nous avons des ressources dénombrées et bien connues d’uranium et d’amiante. Est-ce une raison de les exploiter pour autant ? En suivant le même raisonnement, on a failli exterminer la loutre de mer et la baleine bleue, au XIXe siècle, et il s’en est fallu de peu, au XXe siècle, pour qu’on extermine la morue de l’Atlantique, n’eût été le moratoire qu’on a imposé sur sa pêche. « La ressource est là ! » Allons-y allègrement !

Comment le Canada va-t-il atteindre les objectifs qu’il a signés à Paris en permettant à son principal producteur de GES de tripler sa production ?

Depuis sa construction, on dénombre plus de cent fuites provenant du pipeline Trans Mountain. Advenant un désastre écologique, qui paiera la note ? Le pétrole issu des sables bitumineux est un pétrole lourd. Il cale au fond des eaux. En plus de détruire la flore et la faune de nos cours d’eau, qui paiera la note pour fournir l’eau potable de nos villes, qui la puise à même ces cours d’eau ?

M. Trudeau, est-ce une farce ? Vous voulez vraiment que le Canada diminue ses GES ?