Un exit plutôt qu’un Brexit!

Boris Johnson veut à tout prix un Brexit, sans accord ou avec accord. Je crois que nous verrons bientôt plutôt un « exit » de ce trublion, émule de Donald Trump !

Il semble de plus en plus évident que le Royaume-Uni se dirige vers des élections générales. Le scénario le plus plausible est alors que les conservateurs seront battus et que le parti Labour, avec peut-être des appuis de tiers partis, forment le nouveau gouvernement ; celui-ci serait opposé au départ du Royaume-Uni de l’UE, ce qui correspondrait au voeu nettement majoritaire de la population.

Les Britanniques ont pu constater après trois ans de folie post-référendaire qu’il valait mieux rester dans l’Union européenne.

Toute cette saga est en grande partie due à l’incompétence de la classe politique du pays. Il faut bien le constater : les Winston Churchill ne courent pas hélas les rues en terre d’Albion.