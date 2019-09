Certains disent qu’on a perdu un « monument » du journalisme. Pierre Nadeau refuserait cette étiquette, car un monument, c’est un socle immobile. Pierre était plutôt un aigle. Il a survolé le métier en n’hésitant jamais à fondre sur les proies qu’il identifiait comme adversaires de la vérité. Courageux, résilient, colérique, flamboyant, généreux, honnête, voilà ce qu’il était.

Nous nous sommes connus en mars 1959. Lui, animateur, et moi jeune journaliste de l’émission d’information jeunesse Bonjour Dimanche. Et depuis soixante ans, nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Nous avons été complices à Télémag, à Radio-Québec et au Point.

Nous perdons un communicateur exceptionnel. Il a tracé la voie à de nombreuses personnes que le journalisme et l’animation intéressaient.

Je perds un ami, un homme de liberté et de vérité.

Salut Pierre ! Et merci.