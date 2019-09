Un irritant dans les écoles

Monsieur le Ministre,

Je profite de la rentrée pour vous souligner un problème qui est maintenant généralisé dans l’ensemble des trois commissions scolaires françaises de Montréal : la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Commission scolaire de Montréal et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. Il s’agit de l’utilisation de l’anglais langue seconde par une grande majorité des enseignants dans les écoles.

Voici un exemple : un parent qui a le turc comme langue maternelle mais l’anglais comme langue seconde rencontre un prof pour parler de son enfant, et lui parle en anglais… et tout cela dans une école française. Même les communications entre les parents et le secrétariat se font de plus en plus en anglais.

Ne serait-il pas possible de bonifier le service d’interprète qu’offrent les commissions scolaires de manière à ce que les enseignants qui ont à rencontrer un parent qui ne parle pas français puissent le faire dans la langue d’origine du parent, avec traduction vers le français (turc-français, chinois-français, etc.) ?

De plus, votre ministère ne devrait-il pas envoyer une circulaire pour rappeler que la langue d’usage dans les écoles est le français et qu’un service d’interprète est possible pour la rencontre des parents ?

Ne faudrait-il pas réaffirmer aussi que le français est la langue d’usage dans toutes les communications scolaires ?

Certaines directions et certains syndicats voudront sûrement minimiser cet état de fait, mais soyez certain, Monsieur le Ministre, que la réalité dépasse grandement ce que j’énonce. Vous trouverez même des enseignants qui parlent anglais, leur langue seconde, pour intervenir auprès des élèves des classes d’accueil sous prétexte de leur faire comprendre des consignes. Quel message envoyons-nous à tous ces nouveaux arrivants ? Que le Québec est un État bilingue ?

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations les plus distinguées.