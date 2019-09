On parle de plus en plus de petits gestes individuels à faire pour réduire son empreinte écologique, mais avons-nous pensé au service à l’auto des commerces de restauration rapide ?

Nous qui sommes si déterminés à marcher pour sauver la planète et à signer pétition sur pétition, pourquoi utilisons-nous le service à l’auto ?

Toutes sortes de raisons peuvent être invoquées pour justifier l’utilisation de ce service, mais est-ce que nous nous rendons compte de la pollution causée par tous ces véhicules dont le moteur tourne inutilement en attendant la livraison de la commande ?

Sans compter gobelets, vaisselle et ustensiles qui seront jetés quelques instants plus tard !

Est-ce que nos gestes pourront suivre nos discours ?