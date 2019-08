Les arbres ne sont pas des fleurs!

Au printemps dernier, on a reconfiguré la Plaza Saint-Hubert. Résultat : que du béton et du pavé. C’est ahurissant ! Plus aucun arbre ! On se croirait sur une planète sans vie !

On me dira que bientôt on fera pousser de nouveaux arbres. Ouais… On les mettra dans des pots à fleurs. Des pots en béton. C’est tendance ! Ou alors de tout jeunes arbres seront plantés avec seulement un mètre carré de terre pour capter l’eau de pluie. On veut ça « propre » !

Pourtant, nos étés sont devenus torrides. Faut enlever du béton et retrouver le confort d’une large canopée. Pas de bonsaïs dans des pots de béton ! Pas de fragiles aménagements horticoles ! Les changements climatiques obligent. Ça prend de vrais arbres sur notre Plaza Saint-Hubert.