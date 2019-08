Des résultats de recherche empirique convergent désormais avec les données des sciences cognitives et fournissent des données probantes que nous ne pouvons ignorer. La réforme scolaire a commis cette impardonnable faute : l’ignorance. Normand Baillargeon, Le Devoir.

En cette veille de rentrée scolaire, est-il saugrenu, déplacé, impertinent, ringard de rappeler les fondements mêmes de la formation d’une tête bien faite ? Surtout pas.

Le plus important : l’acquisition de savoirs retenus pour leurs capacités formatrices de l’esprit, pour leur contribution à l’autonomie permettant la préparation adéquate à participer à la vie sociale, politique et économique. Ici, on est à une distance immense de l’introduction du sport numérique dans le curriculum. On ne sait quoi trouver pour faire aimer l’école à l’enfant. L’école existe pour apprendre, et bûcher pour apprendre n’a jamais été une sinécure.

À l’évidence, la pleine maîtrise de sa langue maternelle est un incontournable. On ne peut se contenter de lire ce que l’on croit comprendre, tout en s’assurant de bien comprendre ce qu’on lit. La relecture n’est pas qu’un mot du dictionnaire.

Puiser à plusieurs sources contribue à l’évitement des pièges tendus par le biais et le sophisme. Le débat ayant entouré la laïcité au Québec a souffert de l’ignorance ; il en va de même pour celui qui se déroule sur l’immigration ; quant à celui concernant le fait d’embrasser l’ensemble de la problématique du changement climatique, pour prendre les décisions adéquates, on assiste à un inqualifiable dérapage.