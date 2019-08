Feux en Amazonie: une offre de façade

J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt les divers reportages présentés dans les médias eu égard aux centaines de feux de forêt qui font rage depuis plusieurs jours dans la forêt amazonienne.

D’abord sous le choc devant l’ampleur de ces incendies, j’ai rapidement changé mon fusil d’épaule lorsque j’ai appris la véritable origine de ces feux de forêt qui sont provoqués sciemment par les agriculteurs dans le but d’agrandir la superficie de leurs terres agricoles cultivées en grande partie pour la production du soja, et pour faciliter l’accès à des terres de pâturage pour leurs vaches et leurs boeufs.

La suite est encore tout aussi surprenante. En effet, les dirigeants du G7 ont laissé tomber une pluie de millions de dollars inutilement pour éteindre ces feux, quoique conscients qu’ils allaient être rallumés dans les jours qui suivent avec la bénédiction du président brésilien, Jair Bolsonaro, qui a été élu en grande partie grâce à l’appui de ces mêmes agriculteurs.

En termes clairs, les membres du G7 ont opté pour la façade alléguant « sauver » la forêt amazonienne aux yeux du monde au détriment d’une action commune visant à freiner ces comportements incendiaires de la part des agriculteurs… Quelle farce monumentale !