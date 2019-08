Se confier à l’île

J’ai lu avec intérêt la série d’articles de Mme Monique Durand sur les îles. Le dernier qu’elle signe, et qui traite de l’île aux Perroquets, m’a particulièrement touché. J’aime beaucoup le souffle poétique contenu dans la prose de Madame Durand, mais je trouve qu’elle n’écrit jamais aussi bien que lorsqu’elle écrit sur la Gaspésie ou sur la Côte-Nord. Ses textes sur les autres îles, qu’elle décrit dans sa série d’articles, sont instructifs, intéressants et superbement écrits, mais celui sur l’île aux Perroquets m’a ému davantage parce que j’y décèle une part de son âme, de son amour profond pour la Côte et le Saint-Laurent. Il en est de même lorsqu’elle écrit sur la Gaspésie. Mon jugement est peut-être biaisé parce que je suis né Gaspésien, d’une part, que j’ai vécu la majeure partie de ma vie adulte sur la Côte-Nord, d’autre part, et que je suis profondément attaché aux deux régions.

Je remercie Le Devoir de donner à madame Durand l’occasion d’exprimer ainsi son talent et à nous, de pouvoir l’apprécier.