La vraie question

Je suis loin d’être un admirateur de Justin Trudeau et je compte encore une fois voter pour le Bloc québécois aux prochaines élections fédérales, comme j’ai toujours voté pour le Parti québécois depuis sa création.

Cependant, dans l’affaire SNC-Lavalin, j’appuie la démarche du premier ministre, qui a agi pour protéger un grand nombre d’emplois en danger et un siège social au Québec, en demandant à Jody Wilson-Raybould d’accepter un accord de réparation pour SNC-Lavalin, comme cela se fait couramment dans plusieurs pays. Accord qui n’exonère pas la compagnie, loin de là, et qui entraîne pour elle une reconnaissance de ses torts, des compensations importantes et une restructuration. Justin Trudeau a sans doute commis des erreurs, mais le fond du problème se situe ailleurs.

La question toujours sans réponse, c’est pourquoi Jody Wilson-Raybould s’est toujours opposée à cet accord de réparation. Quelles étaient les raisons profondes pour lesquelles elle s’y opposait ? Elle savait qu’un procès au criminel nuirait fortement à la compagnie et à ses travailleurs, et n’apporterait rien de bon, ni pour le Canada ni pour le Québec. On est en droit de se demander quelles étaient ses réelles motivations. Tant qu’on n’aura pas de réponse à cette question, on pourra douter de son impartialité dans ce dossier.