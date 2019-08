Il faut faire des choix payants pour tous

Seuils d’immigration pour le Québec... Pénurie de main-d’oeuvre...

Deux expressions que nous avons entendues abondamment au cours des derniers mois ! Or, s’il semble manifeste que le Québec fait face à une pénurie de main-d’oeuvre dans certains domaines, il faut s’interroger à savoir qu’il est possible que nous ayons moins besoin de travailleurs qualifiés et davantage de travailleurs moins spécialisés. Il est souvent question des secteurs de l’agriculture, de l’hôtellerie et de la restauration. Dans les circonstances, le Québec a-t-il toujours autant besoin de sélectionner un nombre élevé de « travailleurs qualifiés » ?

Ainsi, certains réclament une augmentation significative des seuils d’immigration pour les prochaines années. Il est même question d’un minimum de 60 000 immigrants par année pour les trois prochaines années ! Il apparaît important de souligner que la question des seuils d’immigration est pour beaucoup une question de moyens. En effet, il est de notre responsabilité d’accueillir correctement les immigrants sélectionnés par Québec : « Il faut savoir intégrer adéquatement et efficacement ! » Par conséquent, les seuils d’immigration pour le Québec ne doivent pas augmenter plus rapidement que les ressources humaines, matérielles et financières qui sont destinées à l’intégration et, par-dessus tout, à la francisation des immigrants. N’oublions pas que le premier outil d’intégration est la langue. Il faut impérativement accorder la priorité au français, et Québec devrait exiger la maîtrise de la langue aux immigrants économiques qu’il sélectionne !

30 000, 40 000, 50 000, 60 000 ! Pourquoi pas 20 000 ?

On ne le répétera jamais assez souvent : les seuils d’immigration ne doivent pas être déterminés à la légère. Ils doivent s’appuyer sur des analyses rigoureuses de la situation actuelle du Québec en tenant compte du vieillissement de la population ainsi que de la pénurie de main-d’oeuvre dans certains domaines et certaines régions du Québec. De plus, ils doivent miser davantage sur un pourcentage élevé de rétention des immigrants sélectionnés.

Est-ce que le nouveau système d’immigration proposé par le ministre de l’Immigration Simon Jolin-Barrette est la solution ? Peut-être ! L’avenir nous le dira…

Quoi qu’il en soit, il semble nécessaire de rappeler que la maîtrise du français ainsi que l’accès rapide au marché du travail sont des choix payants tant pour la société d’accueil que pour les nouveaux arrivants…