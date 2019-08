Rapport du commissaire à l’éthique: un affront pour le Québec

Le rapport du commissaire à l’éthique est un affront pour le Québec et une insulte pour une entreprise de grande envergure ayant son siège social à Montréal. S’il voulait faire sa marque, M. Dion semble plutôt errer dans sa définition du conflit d’intérêts et de la violation de la loi à cet effet. Il blâme trop sévèrement le premier ministre.

Il y a d’abord le titre étonnant : Rapport Trudeau II. Se prend-il pour James Comey, l’ex-directeur du FBI intervenu deux fois plutôt qu’une durant la campagne présidentielle de 2016 ? J’abonde entièrement dans le sens de l’éditorial du Devoir : la notion de conflit d’intérêts du bureau du premier ministre dans le cas de SNC-Lavalin est matière à débat et à discussion. En quoi est-ce déplacé que le premier ministre souligne une légitime préoccupation quant au tort qui pourrait découler du refus du droit au recours à un accord de réparation en vigueur au Canada comme dans d’autres pays ?

Les chefs d’opposition ont vite crié au scandale empreint de corruption, tentant de laisser croire que Trudeau visait à favoriser des « amis millionnaires », plutôt que de tenter de sauvegarder la compétitivité de la firme sur le plan international, de protéger des milliers d’emplois ; il ne s’agissait pas d’exonérer de tout blâme la firme, au contraire. En quoi était-ce indu de la part du premier ministre de se demander pourquoi la firme ne pourrait pas bénéficier de tel recours et processus ? N’était-ce pas son rôle de soupeser l’enjeu sur le plan économique ?

Il y a fort à parier que la prochaine campagne électorale fédérale donnera lieu à beaucoup de désinformation et de démagogie. Politiquement parlant, Justin Trudeau lui-même est affaibli en tant que chef de parti. Le moins mauvais des scénarios serait un gouvernement minoritaire libéral et une éventuelle course à la direction du parti ; je verrais d’un bon oeil, comme successeure à la tête du PLC, Chrystia Freeland.