En réponse au texte « Comment demeurer optimiste pour la planète » de Richard Leclerc paru le 15 août 2019.

Monsieur Leclerc,

J’ai lu votre texte avec le coeur de travers, moi aussi. Tout comme je consulte les liens de votre page Facebook « Ensemble, accélérons la transition énergétique » avec des sursauts de panique et de colère face à l’inaction des entreprises et des gouvernements. Vous avez eu la bonne idée de saupoudrer votre fil de « bonnes nouvelles » et d’exemples de solution qui m’empêchent de figer devant l’ampleur du problème.

Il me semble d’ailleurs que, pour éviter le pire, l’essentiel est de ne pas figer. Notre cerveau reptilien, la partie la plus ancienne de notre système, a la curieuse faculté de nous amener à « faire le mort » dans une situation qui semble sans issue. Il semble que ce réflexe de survie ait déjà été utile à nos ancêtres très éloignés qui se retrouvaient coincés face à un prédateur.

Il n’est plus utile aujourd’hui. Lorsque nous figeons, nous cessons de nous battre, et notre système nerveux au complet s’écrase dans une sorte de torpeur anxieuse. Les lunettes roses et la pensée positive ne servent à rien face à ce gel du disque dur, puisque la réalité rattrape souvent les optimistes en vision tunnel pour les frapper encore plus fort.

Je nous suggère donc un optimisme réaliste et prudent. D’abord, choisir de configurer notre consommation d’information pour trouver l’équilibre entre la conscience de la gravité de la catastrophe et les solutions qui existent déjà. Ces moyens humains, politiques et technologiques sont mis en oeuvre partout dans le monde en ce moment même. N’oublions pas qu’ils existent.

Ensuite, comme le dit Julien Vidal, blogueur à l’origine du mouvement « Ça commence par moi », se rappeler que nous n’avons pas le temps d’être pessimistes et que nous avons du pouvoir sur l’avenir du monde. L’action individuelle de réduction de l’empreinte écologique est le premier pas pour sortir du mode freeze. Le développement progressif d’une communauté résiliente, créative et alignée sur des valeurs véritablement durables est le pas suivant.

Je ne sais pas si notre espèce survivra à sa propre folie. Je sais qu’elle en a le potentiel. J’ai décidé de refuser la fatalité et de mettre un pied devant l’autre, une action à la fois. Et chaque matin, les yeux de ma fille de deux mois me confirment que j’ai pris la bonne décision.