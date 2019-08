Comment demeurer optimiste pour la planète?

J’ai le coeur de travers. L’actualité est plus déprimante que jamais. La Sibérie est en feu sur une étendue grande comme la Belgique. Le Groenland fond à une vitesse accélérée, la banquise de l’Alaska est complètement disparue. Fondue à jamais.

On pense à autre chose. On fait sa vie. On regarde attendri l’innocence des enfants. Ces enfants à qui nous laissons une planète en fin de vie. Livrée entièrement aux forces de la destruction. Trump, Bolsonaro. Monsanto. Exxon. Total, Schell, Coca-Cola, Nestlé. La liste est longue, très longue, de toutes ces administrations plus soucieuses d’accroître leurs profits que de protéger la vie.

Tout brûle ou fond et disparaît à jamais pendant que Bolsonaro s’empresse de massacrer l’Amazonie et sa biodiversité trois fois plus vite que l’an dernier. Une décision politique des Brésiliens a donné le pouvoir à cet homme de bousiller les meilleures chances de l’humanité de survivre aux cataclysmes climatiques.

Pour manger de la viande, nous occupons la plus grande partie des surfaces cultivables à produire la nourriture des animaux que nous allons manger. Nous rasons les forêts. Nous détruisons ces indispensables forêts qui assurent biodiversité, fraîcheur et puits de carbone. Notre seule chance d’éviter un réchauffement mortel de 3 degrés ou plus. Bref, c’est un peu comme si en plus d’être toxicomanes et d’avoir besoin, toujours davantage, de notre ration quotidienne de pétrole à n’importe quel prix, même le plus élevé en termes de destruction, nous nous entaillions la peau à petits coups de lame de rasoir. Comme pour s’achever plus rapidement encore.

On fait comme si de rien n’était. On s’achète une voiture plus grosse, une maison plus grosse. On change régulièrement nos biens pour demeurer dans le goût du jour. On fait rouler l’économie. On voyage en avion au bout du monde de plus en plus souvent, de plus en plus nombreux.

Pour un peu plus de commerce et de croissance, d’emplois bien payés pour satisfaire et fermer la gueule des citoyens, nos politiciens à cravates aux généreux comptes bancaires dissimulés dans les paradis fiscaux s’assurent que très peu de tracasseries entravent les projets de développements miniers ou autres saccageant l’environnement. Ceux-ci s’ajouteront au massacre ? Extermineront les derniers bélugas ? Feront exploser les GES de la province ? Tant pis. Nos ministres économiques salivent.

Nos chroniqueurs populistes obsédés par la question identitaire blâment Greta Thunberg de vouloir réveiller l’humanité avant qu’il ne soit trop tard. Le danger de voir le Québec s’islamiser est apparemment beaucoup plus urgent que la sauvegarde de la vie sur Terre.

Comment rester optimiste ? Comment ne pas pleurer ? Assurément, le désespoir n’est pas une solution. Pour le moins, je participerai à la Grande Marche mondiale pour le climat du 27 septembre prochain.