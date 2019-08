Les jeunes libéraux n’ont pas tout faux

L’interculturalisme détermine les contacts entre différentes cultures, alors que le multiculturalisme est la coexistence de plusieurs cultures dans une société, un pays. C’est, du moins, ce qu’avance le dictionnaire Larousse.

Définir, comme l’a fait l’auteur Sam Haroun récemment dans le Devoir, ces deux concepts de façon péjorative relève d’un sophisme faisant dérailler le débat sain. Les mots « assemblage », utilisé pour le multiculturalisme, et « juxtaposition » pour l’interculturalisme sont sûrement appropriés dans les faits. Cependant, ce n’est pas ce que leurs promoteurs, Trudeau et Bouchard, recherchent.

Celles et ceux qui désirent ardemment voir disparaître la suprématie trumpiste blanche aux prochaines élections américaines sont des sociodémocrates et des plus à gauche qui refusent toute forme d’hégémonie d’une culture sur les autres. La mondialisation, le changement climatique, les conflits, la dénatalité vont obliger les sociétés occidentales à accueillir de plus en plus d’immigrants. Le Québec n’en sera pas exempté s’il veut gagner davantage d’autonomie.

Plutôt que de chercher à s’aliéner les minorités culturelles, comme le font les suprémacistes aux États-Unis, les Canadiens français du Québec n’auraient-ils pas intérêt à se mettre à pratiquer l’interculturalisme avec les autres communautés canadiennes- françaises du pays ?